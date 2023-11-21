Пілот додав, що у F-16 "дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію".

Український льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним Moonfish - Мунфіш розповів про переваги винищувача F-16. На його думку, він ергономічний, має більш досконалі електронні системи і простий в управлінні.

Мунфіш пояснив, що програмне забезпечення на F-16 постійно вдосконалюється, в той час як на радянських Міг-29 і Су-27 воно ніколи не змінюється, передає CNN.

Пілот додав, що у F-16 "дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію". За словами військовослужбовця, цей винищувач може виконувати ряд функцій, серед яких забезпечення повітряного прикриття наземних військ, атака наземних цілей, знищення літаків противника, перехоплення ракет.

Відео дня

При цьому Мунфіш зазначив, що на повноцінну підготовку пілота F-16 можуть піти роки. Однак українські військові льотчики проходять "прискорений" курс навчання. Їм на освоєння цього літака дається близько півроку. "У нас було б багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак, в мирний час. Однак у нас немає часу", - визнав Мунфіш. При цьому він зазначив, що відведеного часу достатньо, щоб освоїти базові можливості F-16, необхідні Україні.

Мунфіш розповів, що вже перейшов з симулятора в кабіну справжнього винищувача, але до цього потрібно трохи звикнути, адже "кабіна пілота - досить тісна".

"F-16 - дуже маневрений. Це стимулює пілотувати в агресивному стилі", - поділився враженням пілот.

"Навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми всі розуміємо, що це буде тільки період очікування наступного раунду... Ми повинні створити належну повітряну потужність із західними реактивними літаками та ефективно навченим персоналом. Це буде найбільшим стримуючим фактором - щоб 24 лютого не повторилося", - підсумував український льотчик.

F-16 для ЗСУ

17 листопада стало відомо, що США почали навчання українських пілотів на винищувачі F-16. Крім того Пентагон зараз працює над питанням стабільного забезпечення запасними частинами тих літаків, які будуть передані Україні після закінчення навчань.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що ці літаки дуже серйозно змінять хід війни.

Вас також можуть зацікавити новини: