Росія запустила вночі сім дронів-камікадзе Shahed, усі вони були збиті над територією Донецької та Дніпропетровської областей.

Сьогодні вночі, 6 травня, російські окупанти здійснили чергову спробу атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Shahed". Ворог запустив сім цілей з району Азовського моря.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, усі ворожі БпЛА були збиті над територією Донецької та Дніпропетровської областей.

"Повітряне командування "Схід" відпрацювало. Сьогодні маємо 100% реалізацію збитих "Шахедів", - сказав Ігнат.

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Він також додав, що російські загарбники застосовували системи С-300, ракети яких летять по балістичній траекторії.

"Проти них потрібно озброєння, яке в нас уже починає з'являтись. Але проти С-300 кращий прийом - це знищити їх на землі, звідки їх запускають. В принципі їх можна дістати, не так далеко вони знаходяться", - додав Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія в ніч проти 6 травня атакувала регіон чотирма безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усі вони були збиті, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька будинків, люди не постраждали.

Вранці 6 травня стало відомо, що над Дніпропетровською області збили ще один БПЛА.

А попередньої ночі, 5 травня, росіяни застосували по Дніпропетровщині два ударних безпілотника Shahed з південно-східного напрямку. Вони також були знищені.

Раніше, 4 травня під час повітряної атаки проти України російські військові направили на Одесу 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Тоді ж Росія атакувала й Київ, направивши на столицю такы ж безпілотники.

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