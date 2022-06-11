Ігор Волобуєв закликав небайдужих росіян приєднуватися.

У російський легіон Збройних сил України вступив екс-топ-чиновник Газпромбанку Ігор Волобуєв - комерційного банку газової промисловості, одного з найбільших універсальних банків Росії.

Про це в суботу, 11 червня, повідомляється в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії".

"Колишній віце-президент Газпромбанку ігор Волобуєв вступив в легіон "Свобода Росії". Наше діло праве! Путіна буде знищено! Перемога буде за нами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, опубліковано відео з Волобуєвим на стрільбищі.

"Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії". Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб Росія стала вільною демократичною країною, приєднуйтесь", - говорить Ігор Волобуєв у ролику.

Як повідомляв УНІАН у квітні, Волобуєв, уродженець Охтирки Сумської області, виїхав з РФ і повернувся в Україну, щоб, за його словами, приєднатися до підрозділів тероборони.

"За національністю я українець... Я не міг більше спостерігати з боку, що коїть Росія з моєю батьківщиною. Мій візит - це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитися в Україні до перемоги", - пояснював він.

За словами Волобуєва, він хотів повернутися ще з 2004 року, але не зміг "за сімейними обставинами".

Що таке легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - це російський легіон ЗСУ, створений у березні 2022 року для захисту України від повномасштабного російського вторгнення. До нього входять колишні військовослужбовці Збройних сил РФ, а також інші росіяни й навіть білоруси.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість державного біло-синьо-червоного прапора Російської Федерації.

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