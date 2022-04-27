Волобуєв підкреслив, що агресія РФ проти України є військовим злочином.

Віце-президент Газпромбанку ігор Волобуєв, уродженець Охтирки Сумської області, виїхав з РФ і повернувся в Україну, щоб, за його словами, приєднатися до підрозділів тероборони.

Про це він розповів The Insider.

"За національністю я українець... Я не міг більше спостерігати з боку, що творить Росія з моєю батьківщиною. Мій візит - це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитися в Україні до перемоги", — пояснив він, додавши, що хотів повернутися ще з 2004 року, але не зміг цього зробити "за сімейними обставинами".

Волобуєв також підкреслив, що агресія РФ проти України є військовим злочином.

"Це злочин з боку Путіна, російської влади і, насправді, російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, гвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ. І я, хоч і за національністю українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно, я буду каятися за це все життя, тому що на мені подвійна відповідальність — Я ж не просто росіянин. Я народився тут, я прожив тут 18 років, тому відповідаю подвійно і втричі", — визнав топ-менеджер.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли мертвим колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню. У будинку в курортному місті Льорет-де-Мар знайшли також тіла дружини і дочки мільйонера.

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