Аналітики відзначили, що чеченські підрозділи намагалися захопити місто Марівка під Донецьком, але у них нічого не вийшло.

В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту в Україні тривають запеклі бої. По більшості напрямків ініціатива належить ВСУ.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Як зазначили аналітики, російським окупантам, ймовірно, як і раніше наказано якомога швидше повернутися в наступ. "Чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Марівка під Донецьком, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року", - зазначили в розвідці.

Крім того, в британській розвідці прокоментували ситуацію, яка склалася в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС. "До 7 червня рівень паводку в нижній течії Дніпра продовжував зростати після рідриву Каховської греблі, але, ймовірно, почне знижуватися 8 червня", - прогнозують аналітики.

Відео дня

У розвідці зазначили, що обстріли з боку росіян ускладнили спроби евакуювати людей із затоплених населених пунктів.

Війна в Україні: Новини

За добу на фронті сталося 30 бойових зіткнень. Росіяни досі не відмовилися від загарбницьких планів щодо Донецької та Луганської областей, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Вас також можуть зацікавити новини: