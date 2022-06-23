Гіркін вважає, що затяжну війну з Україною Росія програє.

Терорист Ігор Гіркин знову накинувся з критикою на військово-політичне керівництво Росії в контексті боїв у Сєвєродонецьку.

Про це він розповів у своєму блозі.

Бойовик вважає, що захоплення Сєвєродонецька не принесе Росії ніяких успіхів, крім тактичних "перемог".

"Ніякими тактичними перемогами війни не виграються. Можна взяти ще десять Сєвєродонецьків, але війна від цього виграна не буде. Для виграшу у війні треба розгромити збройні сили противника, позбавити їх здатності до опору. А штурмувати фортецю за фортецею - це нічого не дасть. Крім величезних втрат з обох сторін", - висловився окупант.

Гіркін додав, що затяжну війну з Україною Росія програє: "Чим більше з ними (українцями - ред.) будуть церемонитися, тим більше шансів, що ми цю війну виграти не зможемо".

Протягом цього періоду економіка Росії буде погіршуватися. "Рано чи пізно", зазначив терорист, стримувані російським керівництвом інфляція, падіння виробництва і таке інше все ж станеться.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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