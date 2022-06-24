Ворожі війська захопили ряд сіл вздовж траси.

Російські війська, ймовірно, контролюють трасу T1302 Бахмут-Лисичанськ, відрізавши лінію постачання українських сил у Лисичанську.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики звертають увагу на повідомлення місцевої влади, що великі ділянки траси постійно обстрілюються ворогом.

Напередодні ворог захопив Миколаївку, це населений пункт вздовж траси Т1302, він приблизно за 15 км на північний захід від Лисичанська. "Російські війська додатково продовжили штурмові операції в Берестові, населеному пункті, прилеглому до Миколаївки по трасі Т1302", - відзначають експерти.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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