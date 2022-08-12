Окупанти планують вивозити техніку з Білорусі.

У російських окупаційних військ відзначається дефіцит БМП-2.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Так, це звучить неймовірно, але факт залишається фактом – на 6-й місяць війни у ​​РОВ не вистачає для комплектації своїх підрозділів БМП-2 і вони починають стягувати їх з Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Так, з Білорусі готується вивіз не менше 32 БМП-2 з 969-ї бази резерву танків.

"Власне, вивезення боєприпасів із Білорусі зрозуміле у зв'язку зі скороченням логістики підвезення, але дефіцит БМП-2? Серйозно? Так, серйозно", - додали у Страткомі.

Зазначається, що перед початком вторгнення в Україну в складі російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2, при чому 1,5 тис. з них перебували на зберіганні.

"Вже зараз ми бачимо, що практично вся відкрита інформація про боєздатну техніку, що знаходиться в строю, не відповідала дійсності. Причому на гірший бік. Росія не мала 2 700 боєздатних танків, 2 000 БПЛА, тисяч ракет Х-22 і так далі. Виходить, немає і заявленої чисельності БМП-2", - сказано у повідомленні.

Нагадується, що на сьогоднішній день документально підтверджено знищення понад 400 БМП-2, а загальна озвучена чисельність перевищує 1 тис. спалених БМП-2.

"І якщо співставити цифри, що фігурували у відкритих джерелах роками і реальні, а так само втрати РОВ, то більш ніж очевидно, у "другої" армії світу і справді виникають проблеми навіть з численною БМП-2, яка насправді на озброєнні ЗС РФ виявилася не така вже й численна", - пояснили у Страткомі.

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