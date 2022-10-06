На Миколаївщині сьогодні збито два дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.
"6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30 на підльоті з моря до Миколаївщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.
Іранські дрони в Україні
Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.
Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську і Миколаївську області дронами-камікадзе.
У вересні МЗС України за дорученням президента позбавив посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.
Вночі 5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе. Зафіксовано шість влучень. Постраждала одна людина і пошкоджено інфраструктуру міста.
Всього російські військові випустили 12 дронів-камікадзе, з них 6 ЗСУ знищили.