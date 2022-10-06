БпЛА були ліквідовані на підльоті з моря до Миколаївської області.

На Миколаївщині сьогодні збито два дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

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"6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30 на підльоті з моря до Миколаївщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

Іранські дрони в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську і Миколаївську області дронами-камікадзе.

У вересні МЗС України за дорученням президента позбавив посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Вночі 5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе. Зафіксовано шість влучень. Постраждала одна людина і пошкоджено інфраструктуру міста.

Всього російські військові випустили 12 дронів-камікадзе, з них 6 ЗСУ знищили.

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