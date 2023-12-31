Дрони "Шахед" - непроста ціль, зазначив спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські загарбники інакше використовують проти українців іранські дрони типу "Шахед".

Супротивник змінив акцент своїх атак - більшість із 49 запущених росіянами ударних безпілотників були спрямовані не в центр нашої держави, розповів спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Ми-Україна". "Більшість цих ударних дронів із 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто - лінія оборони, власне, де стоять наші бійці, а також і прифронтові території таких областей як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька", - зазначив речник.

Ігнат додав, що окупанти вже не вперше застосовують безпілотники "Шахеди" саме так - "це зміна акценту атаки". "Раніше дрони, як ви бачите, літали в середину країни, тому що "Шахед" - це далекобійна високоточна зброя… Ворог змінює акцент своїх атак, і зараз більше БПЛА саме по прифронтовій території. Зрозуміло, що збивати одразу те, що тільки прилетіло з ворожої території, не так просто", - сказав спікер.

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За його словами, "Шахеди" - непроста ціль. "Винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави, - п'ять разів може облетіти його і не вдасться йому його знищити. Ціль складна для наших винищувачів старих, радянських, власне ми і розраховуємо, що F-16, може, у цьому нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - поділився Ігнат.

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У ніч на 31 грудня супротивники здійснили масовану атаку безпілотниками типу "Шахед"-136/131. Вороги запускали дрони з трьох напрямків - з Приморсько-Ахтарська, Курської області й кримського мису Чауда. Українські воїни ліквідували 21 ворожу "пташку".

Повідомлялося, що унаслідок атаки з боку супротивника у Київській області через падіння уламків дрона на одному з об’єктів критичної інфраструктури виникла пожежа на відкритій території, її вже ліквідували. Крім того, стало відомо, що у Харкові пошкоджено кафе, житлові будинки й офіси.

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