Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.

Українські військові продовжують тримати оборону. На жодному із напрямків Київщини противнику не вдалося досягти успіху.

Про це повідомили у прес-службі Київської ОВА.

"Ми змогли покращити позиції в Ірпені, Макарові та с.Мощун", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Зазначається, що авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря.

"Протягом 23 березня зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури", - додали в КОВА.

Раніше у британській розвідці повідомили, що Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва. Уздовж тієї осі ворожі сили стикаються зі значними проблемами. А саме - з постачанням і моральним духом.

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