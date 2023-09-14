За його словами, може відбутися спроба завершення війни.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сподівається що війна в Україні завершиться протягом семи-восьми місяців.

Про це очільник італійського Міноборони повідомив у Лондоні під час спілкування з журналістами, передає газета La Repubblica. На його переконання, протягом наступних семи або восьми місяців буде "зроблено спробу вирішення війни в Україні".

"Це моя надія", - зауважив Крозетто.

Міністр також додав, що мир в Україні може настати лише у тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.

Ініціатива Італії щодо війни в Україні

Влітку міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що визначити кінець війни в Україні може "політичний вибір". В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він сказав, що ситуація зайшла в глухий кут.

"Український контрнаступ, як дехто з нас і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаку. Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту", - додав Крозетто.

Йому відповів радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, італійський міністр має рацію, коли каже, що аналіз подій на лінії фронту говорить про необхідність прийняття "політичного рішення".

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