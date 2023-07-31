Жінці було 45 років, а її донечці - лише 10.

Внаслідок ракетної атаки російських терористів на Кривий Ріг загинули мати та її донька. Загиблим було 45 та 10 років відповідно.

Місцеве видання "Свої" опублікувало фото жертв російських окупантів. За даними місцевих журналістів, жінку звали Наталія, а її доньку - Даша.

"Наталя і Даша. Мама і донька. Сьогодні їх вбила росія", - пише видання.

Як розповідав УНІАН, раніше родичка загиблих розкрила деякі деталі загибелі матері та доньки. За словами жінки, обидві мешкали на восьмому поверсі зруйнованого будинку.

Ракетний удар по Кривому Розі - останні дані

31 липня у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Загинуло 4 людей, постраждало - 53. Серед загиблих - 10-річна дитина та її мати.

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