Усього за добу окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах Запорізької області.

Вночі росіяни спрямували КАБи на Запоріжжя. Авіабомби спричинили руйнування у житлові забудові, є постраждалі серед місцевих, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Щонайменше три ворожих удари завдано по обласному центру. Пошкоджено житловий будинок", - написав він.

Він додав, що поранння отримали троє людей – 46-річний чоловік та дві жінки, 75 та 35 років. Їм надали допомогу медики.

Відео дня

Авіабомби пошкодили не менше 13 багатоквартирних житлових будинків, у деяких квартирах вибиті вікна, посічені балкони. Також внаслідок атаки зайнялися гаражі та припарковані автомобілі.

У Нацполіції додали, що пошкоджений учбовий заклад та міський транспорт.

Удари по Запоріжжю

Також глава ОВА розповів про обстріли ворогом Запорізької області. За його інформацією впродовж доби окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах області.

Зокрема, нанесли 17 авіаударів по обласному центру та містах регіону, 408 разів атакували населені пункти дронами (переважно FPV), 4 рази обстрілювали з РСЗВ Гуляйполе, Варварівку та Новоандріївку, а також завдали 275 артилерійських ударів.

Від мешканців надійшло 41 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Масована атака 23 грудня

Нагадаємо, що напередодні Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. За даними ПС, противник застосував ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Окупанти запустили 635 БпЛА, 3 аеробалістичні ракети "Кинджал" та 35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К.

Під атакою переважно були об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго повідомили, що без електрики залишилися Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області.

Вас також можуть зацікавити новини: