Сили оборони збили 34 з 35 крилатих ракет типу Х-101, Іскандер-К , а усі три аеробалістичні ракети "Кинджал" не досягли цілі.

Окупантам під час сьогоднішньої масованої повітряної атаки вдалося влучити у 21 локацію. Ще на 8 локаціях відбулося падіння уламків від збитих засобів російського нападу.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook, у ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Зокрема, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів.

Відео дня

Окупанти запустили:

635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків - Рязанська обл;

35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область).

У зв’язку з цим, повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

При цьому, за попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, ворог продовжує атаку безпілотниками.

Нічна атка окупантів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці російські загарбники внаслідок нападу залишили без електрики Рівненську, Тернопільську та Хмельницьку області. Також, частково без світла залишилось громадяни на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина, внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок.

Вас також можуть зацікавити новини: