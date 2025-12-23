Окрім Рівненщини, Тернопільщини і Хмельниччини, частково знеструмлені шість українських регіонів.

Російські війська вдев’яте з початку 2025 року масовано атакувала енергосистему України, майже повністю залишивши без світла три області.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Станом на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", - зауважив виконувач обов’язків міністра.

Він додав, що російські дрони та ракети також частково залишили без світла населення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях

"Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація",- підкреслив Некрасов.

Виконувач обов’язків міністра також проінформував, що на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. За словами Некрасова, через наслідки ворожих обстрілів значна кількість споживачів у регіоні залишається без світла.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

23 грудня Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України. За словами президента України Володимира Зеленського, під час сьогоднішнього обстрілу РФ застосувала десятки ракет та понад 650 дронів. Внаслідок атаки є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства.

Раніше енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозував, що в середньому українці усю зиму сидітимуть із відключенями обсягом від 2 до 4 черг.

Найважче, за його прогнозами, буде споживачам у прифронтових та прикордонних регіонах та Києві, тоді як у західних областях відключень майже не буде.

Особливо важкою наразі є ситуація в Одеській області. За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, Одеська область опинилася за крок від постійного "напів блекауту" через ворожі обстріли.

