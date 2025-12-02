Україні наразі немає чим вихвалятись у питанні перехоплення плануючих бомб.

Робота над створенням найбільш ефективних засобів для протидії керованим авіаційним бомбам триває. Водночас, збивати КАБи можливо буде за наявності зенітних дронів-перехоплювачів відповідної швидкості.

Про це у коментарі УНІАН сказав полковник Валерій Вишнівський, який є старшим національним представником України і директором з імплементації програм у Спільному центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

"Ми долучаємося до загальної ініціативи розвитку дронів-перехоплювачів. Загалом ми спрямувалися і продовжуємо працювати над протидією керованим авіаційним бомбам, щоб захистити наші вузли оборони на фронті", - відзначив Вишнівський.

За його словами, слід говорити про дуже добрі результати в сегменті протидії дронам типу "Шахед". Водночас, буде продовжена робота над протидією керованим авіаційним бомбам (КАБ).

Як зазначив Вишнівський, вже проводились тести перехоплень таких бомб. Він відзначив:

"Були на лінії зіткнення в бойовому спорядженні цих бомб. Але поки нам там ще нічим похвастатись. Плануюча бомба дуже сильно нагадує "Шахед". Тільки "Шахед" має швидкість близько 200 кілометрів за годину, а плануюча бомба може бути в районі 300-400 метрів за секунду. Тому різниця в швидкості. В Україні їх можуть виявляти, можуть відстежувати траєкторію, але потрібен дрон-перехоплювач відповідної швидкості".

Полковник пояснив, що потрібно в рази збільшити швидкість саму засобів перехоплення.

Війна в Україні - боротьба з КАБами

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інформаційному просторі поширювалася інформація про тестування нової зброї для протидії КАБам, але не уточнювалося, про яку саме засоби йдеться.

Військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний відзначав, що вбачає три варіанти протидії КАБам і що є перспективні розробки зенітних дронів-перехоплювачі, але наразі про їх серійне виробництво мова не йде.

