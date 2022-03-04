Кажуть, що вони спробують замінувати станцію.

На Запорізьку атомну електростанцію увірвалися кадирівці.

Про це УНІАН повідомили працівники АЕС.

Наразі йде бій всередині з нацгвардійцями.

"Точно кадирівці. Вони зараз будуть намагатися замінувати її та шантажувати всю Європу", - розповіли співробітники атомної станції.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.