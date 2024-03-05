Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг.

Міністерство оборони Росії не може впоратись із наслідками кібератаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомила прес-служба ГУР МО.

"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить", - заявили в розвідці.

В ГУР зазначили, що заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг "ворожої структури".

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Кібератака на МО РФ

Головне управління розвідки МО України зламало Міноборони Росії. Кі берфахівці ГУР реалізували чергову успішну спецоперацію проти Росії - в результаті DDoS-атаки вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, що циркулювали між 2000 структурних одиниць силового відомства Росії, зазначили в розвідці.

У ГУР зазначили, що робота в кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання та параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів і посадових осіб держави-агресора, триває.

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