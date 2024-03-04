Літаків А-50 вже тиждень немає в небі.

Після значних втрат літаків ворог втік з повітряного простору, але зараз починає відновлювати свою активність.

Про це сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, навіть був період - кілька годин під час яких жодної повітряної цілі в небі не було, бо окупанти побачили, що по них працюють.

"Вони роблять висновки і втекли з нашого повітряного простору", - зазначив він. При цьому додав, що така ситуація була тимчасовою.

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Ігнат повідомив, що літаки з'явилися знову і протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків.

"Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках", - наголосив речник Командування Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що після збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, їх вже тиждень немає в небі.

"Вже сьомий день, якщо не помиляюся, А-50 не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але все ж таки ці літаки їм вкрай потрібні для того, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави", - додав він.

Проблеми російської авіації

Як повідомляв УНІАН, з 17 лютого і до сьогодні знищено 15 російських літаків. Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат.

За підрахунками аналітиків ISW , загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.

Експерти ISW припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити спроби завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

Міністерство оборони україни повідомляло, що тільки в лютому Повітряні Сили Збройних сил України збили 13 російських літаків. Знищено десять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.

Зазначалося, що це найкращий результат із жовтня 2022 року.

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