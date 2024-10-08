Там уточнили, що зарплата військового на передовій залежить від звання, кількості днів перебування в окопах.

Військовим, які знаходяться в окопах на передвій, платять від 120 до 140 тис. грн на місяць.

Такі суми назвав очільник штабного благодійного фонду 3 ОШБр Олег Петренко в етері Вечір.LIVE. Він зауважив, що обіцяних 200 тис. грн в його бригаді ніхто не отримував.

При цьому Петренко уточнив, що зарплата військового на передовій залежить від звання, кількості днів перебування в окопах.

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Він пояснив, що обіцяних грошей немає, оскільки це обумовлено спроможностями бюджету. "Це можливості українського бюджету, який залежить від економіки України та від західної допомоги. Немає очевидного потенціалу, щоб одразу збільшити фінансові можливості", - висловив думку військовий.

Виплати військовим

У вересні у Міноборони не було грошей на виплатити бойових військовим, заявляла голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа і обіцяла вирішити цю проблему.

10 квітня військовим повернули доплати у 30 тис. грн. Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють на передовій, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

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