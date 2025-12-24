Така діяльність дає можливість Росії затягувати війну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дані від деяких суб’єктів космічної розвідки з Китаю були використані Росією з метою завдання ударів по українських енергетичних об’єктах.

Про це глава держави написав у соціальній мережі Facebook за підсумками доповіді від керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

"Фіксуємо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Як додав глава держави, з цього приводу буде й надалі вестися розмова з партнерами України.

Китай та Росія - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський відзначав, що Китай має вплив на Росію, але не використовує його через економічне і дипломатичне протистояння з США. Таким чином, Китаю невигідно, аби війна Росії проти України припинилася.

Також президент України зазначив, що Китай не зацікавлений, аби Україна здобула перемогу у війні, яку розпочали росіяни, тому і підтримує Росію.

"Я дійсно нічого не знаю про пакети озброєння. Але я знаю одне - Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні. Не зацікавлений у нашій перемозі, і не зацікавлений у поразці Росії", - зауважив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: