Китай має вплив на Росію і особисто очільника Кремля Володимира Путіна, але не використовує його, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китаю не вигідна слабка Росія, яка програє війну, бо у Пекіна велике економічне й дипломатичне протистояння зі США. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав у коментарі журналістам.

"Ми поважаємо суверенітет й територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас, і безумовно, Китай міг би зробити для цього все. Безумовно, Китай міцна країна, міцна економіка, а найголовніше, у нашому випадку - це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні чесно сказати - я не бачу щоби Китаю було вигідно закінчення цієї війни", - наголосив Зеленський.

Голова держави пояснив це тим, що, для прикладу, усі бачили нову стратегію національної безпеки США. Зокрема, США та Китай є двома полюсами, двома великими державами і великими економіками. Відповідно, між ними простежується велике протистояння.

"Це не значить - що це війна. Може бути протистояння будь-яке - дипломатичне, економічне. Це відбувається і сьогодні. Китаю невигідна слабка Росія. Росія, яка програла в цьому форматі", - зазначив Зеленський.

На думку президента, через це, якщо говорити чесно, страждає український народ.

"Тому що, якщо Китаю не вигідно зупинити Росію... це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни", - наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що є доповіді розвідок про постачання верстатів, якихось інших речей з Китаю до Росії. Водночас, в доповідях розвідок не йшлося про пряме постачання зброї.

Китай має "цікаву" позицію щодо Будапештському меморандуму

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ветеран української дипломатії, експосол України в США Валерій Чалий нагадав, що Китай свого часу долучився до Будапештського мамерандуму, коли Україна відмовилася від ядерної зброї. Водночас, Пекін трактує гарантії безпеки для України тим, що не буде нападати на Україну із застосуванням ядерної зброї.

На думку дипломата, Будапештський меморандум є ілюстрацією помилок, яких припустилася Україна. Чалий додав, що тоді Київ мав "перебільшення віри" в те, що "якщо щось закріпити на папері, то воно обов’язково буде виконано".

