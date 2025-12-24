Президент зазначив, мобілізацію взагалі можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона виконується.

Воєнний стан в Україні може тривати до пів року з моменту підписання мирного договору. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

"Нам потрібен особливий стан, поки відходять, не відходять, поки завершується… Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", – сказав Зеленський.

Коментуючи питання проведення виборів, президент зазначив, що Україна не може відразу скасувати воєнний стан після укладання угоди. А тому проведення парламентських та місцевих виборів буде можливо лише після зняття обмежень воєнного стану.

"Тобто уявимо собі, що ми підписали угоду. Ми не можемо воєнний стан скасувати, наприклад, півроку чи кілька місяців. Але написаний пункт, що як тільки ми підпишемо – якомога швидше провести вибори. Тоді парламент повинен зараз напрацювати і проголосувати, наприклад, що якщо є безпекові умови, є умови для демократичних стандартів, то відбуваються вибори президента України, і термін 60 чи 90 днів, якщо передбачено що якомога швидше – то є термін скорочений", – додав Зеленський.

Наприкінці жовтня Зеленський підписав закони, якими продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно, за цими термінами вони будуть діяти до 3 лютого 2026 року.

Тим часом з 1 січня в Україні зміняться вимоги до заробітної платні для подовження відстрочки для військовозобовʼязаних чоловіків. Це повʼязано зі збільшенням мінімальної зарплати в країні. Оскільки цього року мінімальна зарплата складала 8000 грн, то мінімальна оплата праці для заброньованого працівника була на рівні 20 000 грн. З 1 січня ця вимога зросте до 21 617 грн 50 коп.

