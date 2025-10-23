Зеленський пояснив, чому Китай підтримує Росію

Китай не зацікавлений у перемозі України у війні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції у Брюсселі.

Зокрема, у президента запитали, чи може він підтвердити, що Китай досі надає Росії супутникові дані для того, аби РФ могла наносити удари по території України.

Як відзначив Зеленський, в України немає постійного діалогу з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Президент України нагадав, що раніше відбулися певні телефонні розмови, і Сі Цзіньпін казав, що не продаватиме зброю в Росію.

"Я дійсно нічого не знаю про пакети озброєння. Але я знаю одне - Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні. Не зацікавлений у нашій перемозі, і не зацікавлений у поразці Росії", - наголосив Зеленський.

Він додав, що це не лише його переконання, але це знають і країни, які розуміють характер розвитку відносин між Китаєм, США, Росією і Європою.

Як сказав Зеленський, Китай не зацікавлений, аби Європа була сильною, або щоб між Європою і США була єдність. Так само Китай не зацікавлений, аби Росія була слабкою.

"З цієї причини, я думаю, вони допомагають Росії", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський висловлював переконання, що Китаю під силу змусити Росію припинити війну проти України. Глава держави стверджував, що без Китаю сьогодні путінська Росія – це ніщо.

