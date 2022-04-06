Київ живе в умовах воєнного часу / фото УНІАН

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця поступово повертається до життя. При цьому тих киян, які раніше покинули місто, мер просить поки залишатися на своїх місцях.

Про це йдеться у відеозверненні Кличка.

"Хто ще не відправився додому, звертаюся: будь ласка, почекайте трохи. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21:00 до 6:00", - нагадав міський голова.

Він також нагадав водіям про необхідність дотримання ПДР.

"Оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними й дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки автомобілів в місті стало набагато більше, а перешкоди на дорозі ускладнюють рух. Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України - Київ. Але повинні бути готові і до інших сценаріїв", - сказав міський очільник.

Раніше сьогодні журналісти CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб написали, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія переключила свою увагу на південну і Східну Україну.

До цього в КМДА заявили, що зараз ворог не здатний взяти столицю України без якихось надзусиль, а у нього немає ні зусиль, ні часу.

Про повне звільнення території Київської області від російських окупантів у Міністерстві оборони повідомили 2 квітня.

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