Мер також озвучив кілька прохань до тих, хто зараз перебуває в столиці.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця поступово повертається до життя. При цьому тих киян, які раніше покинули місто, мер просить поки залишатися на своїх місцях.

Про це йдеться у відеозверненні Кличка.

"Хто ще не відправився додому, звертаюся: будь ласка, почекайте трохи. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21:00 до 6:00", - нагадав міський голова.

Він також нагадав водіям про необхідність дотримання ПДР.

"Оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними й дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки автомобілів в місті стало набагато більше, а перешкоди на дорозі ускладнюють рух. Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України - Київ. Але повинні бути готові і до інших сценаріїв", - сказав міський очільник.

Раніше сьогодні журналісти CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб написали, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія переключила свою увагу на південну і Східну Україну.

До цього в КМДА заявили, що зараз ворог не здатний взяти столицю України без якихось надзусиль, а у нього немає ні зусиль, ні часу.

Про повне звільнення території Київської області від російських окупантів у Міністерстві оборони повідомили 2 квітня.

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