Влучив Patriot: у Росії зробили брехливу заяву про удар по Києво-Печерській лаврі

Києво-Печерська лавра - це об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міноборони Росії прокоментувало удари по цивільних об'єктах у Києві минулої ночі: за версією відомства, ці нібито об'єкти використовувалися у військових цілях.

Так, на території кіностудії імені Довженка в Києві, за твердженням російських військових, нібито знаходився цех з виробництва та підготовки до застосування безпілотників великої та середньої дальності.

Інноваційний термінал "Нової пошти", за версією Міноборони Росії, нібито здійснював доставку та зберігання продукції подвійного призначення, зокрема для виробництва БПЛА, роботизованих комплексів та засобів РЕБ.

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Також удари були нанесені по київському заводу "Радар", ТОВ "Безпілотні технології", заводу "Маяк", заводу "Буревісник", ТОВ "Укр Армо Тех", Київському агрегатному заводу та Авіаремонтному заводу №410 цивільної авіації, повідомили в Міноборони.

Що стосується Києво-Печерської лаври, то її територія нібито була уражена ракетою американського зенітного ракетного комплексу Patriot, заявили російські військові. За їхньою версією, "комплекс спрацював некоректно, оскільки країни Заходу передали київському режиму ракети з вичерпаним терміном придатності".

Удар РФ по Києву

У свою чергу, директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що Успенський собор - головний собор лаври - постраждав від влучання безпілотника "Шахед", який використовує Росія.

Російський обстріл завдав дуже серйозної шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. В Успенському соборі існує навіть небезпека обвалення.

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