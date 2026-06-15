Після російського удару по Успенському собору Лаври є ризик обвалу, - директор заповідника

Успенський собор найбільше постраждав з-поміж усіх об'єктів Києво-Печерської лаври.

Російський обстріл вночі 15 червня завдав дуже серйозної шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. В Успенському соборі існує навіть небезпека обвалу. Про це гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено як мінімум 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення.

"Найбільше постраждав Успенський собор. Влучання відбулося прямо у Стефанівський приділ, сталося сильне займання. Уся верхня частина собору палала. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, однак наразі залишається небезпека обрушення і подальшого вигорання", - розповів Остапенко.

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Він повідомив, що рятувальники провели обстеження всередині собору і з'ясували, що там достатньо серйозно пошкоджено іконостас, є пошкодження розписів і фресок.

"Найжахливіше, що постраждала частина, яка одна з небагатьох збереглася після вибуху під час Другої світової війни", - каже директор заповідника.

Оцінити остаточно шкоду всередині можна буде, коли повністю загасять пожежу, зазначив Остапенко. За його словами, найцінніші експонати вдалося евакуювати.

"В ризниці Успенського собору були унікальні предмети, які походять з Києво-Печерської лаври та інших монастирів. Виставка називалася "Христос воскрес". Ці експонати XVI, XVIII, XIX століть всі були евакуйовані. І вдалося евакуювати раку святого Стефана", - каже він.

Окрім собору, є й інші пошкоджені об'єкти на території Лаври. Дуже сильне влучання, як повідомив Остапенко, було і в Башту Кушника. Загорання там не сталося, але "Шахед" пошкодив верхню частину відреставрованої башти.

"Загалом завдано колосальну шкоду об'єктам всесвітньої спадщини, і можна констатувати, що ці обстріли були абсолютно прицільними по святинях православ'я, святинях християнства, яким у цьому році виповнюється 975 років. Це привітання росіян з цією унікальною датою", - висловив думку директор заповідника.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 червня під час атаки РФ загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, причиною пожежі стало пряме влучання. Масштабна пожежа призвела до суттєвих пошкоджень.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, єпископ Авраамій повідомив, що стародавні ікони та інші святині вдалося врятувати завдяки терміновій евакуації. За його словами, вони становлять не лише церковну, але й національну цінність.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на удар по Лаврі, назвавши російського диктатора Володимира Путіна одним з найбільших варварів в історії. Він наголосив, що тільки росіяни, "які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною".

Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів після атаки РФ "з метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток". Про дату відновлення роботи обіцяли повідомити додатково.

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