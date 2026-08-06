Захід проігнорував прохання Києва про термінові поставки зенітних ракет, - NYT

Через "маленьку переможну війну" Трампа в Ірані запаси зенітних ракет у світі різко скоротилися.

Росія посилює ракетні удари по Україні, однак заклики Києва до західних партнерів щодо додаткових засобів протиповітряної оборони дедалі рідше дають результат. Про це пише The New York Times.

Автор публікації зауважують, що в попередні роки дипломатичний тиск президента Володимира Зеленського допоміг Україні отримати американські системи Patriot та інші засоби ППО. Однак нині союзники дедалі обережніше ставляться до передачі ракет-перехоплювачів.

Видання зазначає, що ситуація змінилася через нові геополітичні обставини. Західні країни неохоче розлучаються з ракетами, які можуть знадобитися їм самим, особливо на тлі конфліктів одразу в кількох регіонах світу, зокрема на Близькому Сході. До того ж навіть у разі збільшення поставок вони не змогли б повністю задовольнити потреби України, адже Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж Захід випускає сучасні перехоплювачі.

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За підрахунками The New York Times на основі даних Повітряних сил України, від початку року Росія випустила по Україні 650 балістичних ракет. Це більше, ніж американська компанія Lockheed Martin виробила ракет-перехоплювачів PAC-3 загалом за весь минулий рік.

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв назвав нинішній момент найнебезпечнішим від початку повномасштабної війни.

"Сьогодні ситуація є більш критичною, ніж у будь-який момент від початку війни. Сьогодні Київ зазнає масованих ударів кілька разів на тиждень, і ми не можемо збити жодної ракети", - сказав він.

Попри труднощі, Київ продовжує шукати шляхи зміцнення протиповітряної оборони. Йдеться як про програму НАТО із закупівлі американської зброї за європейські кошти, так і про переговори щодо ліцензії на виробництво Patriot в Україні та розробку власної системи протиракетної оборони спільно з європейськими партнерами.

Водночас, зазначає видання, усі ці проєкти потребують часу, тоді як Україна вже зараз гостро потребує додаткових систем ППО для захисту критичної інфраструктури напередодні нового зимового періоду російських атак.

Дефіцит зенітних ракет в Україні

Як писав УНІАН, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку, випустивши 28 ракет і понад сотню дронів. Президент Зеленський пояснив, що Україна не змогла перехопити жодної ракети через різке скорочення поставок систем Patriot від партнерів, і закликав до ухвалення політичних рішень щодо їхнього постачання та виробництва.

У відповідь Європейська комісія заявила, що вже виділила Україні 8,5 млрд євро на оборонні потреби з кредиту обсягом 90 млрд і продовжує роботу над його реалізацією. Речник Балаж Уйварі наголосив, що саме Україна визначає свої потреби, подає перелік запитів, а ЄС їх вивчає та фінансує – зокрема винищувачі, ракети й дрони. Він підкреслив, що обміни тривають безперервно, запити розглядаються терміново, і Єврокомісія працює "вдень і вночі", щоб забезпечити прогрес.

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