'Цивілізований світ чекає': Держдеп вимагає відповіді РФ щодо готовності завершити війну

У відомстві наголосили, що хочуть знати, чи серйозно налаштована Росія, щоби покласти край цій катастрофі.

Росія повинна підтвердити серйозність намірів щодо припинення війни в Україні. Цивілізований світ очікує цієї відповіді вже зараз. Про це заявивла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу у четвер, 17 квітня, передає Укрінформ.

"Під час свого недавнього візиту до НАТО держсекретар Рубіо зазначив, що час для миру настав зараз – не впродовж наступних місяців чи років, а зараз. Він конкретно заявив лише два тижні тому, що це є питанням тижнів, коли ми мали б дізнатися, чи серйозно налаштована Росія, щоби покласти край цій катастрофі. І тепер цивілізований світ чекає відповіді, чи справді Росія налаштована серйозно", - зауважила Брюс.

Речниця підкреслила, що президент Трамп зберігає бачення щодо необхідності негайно припинити бойові дії. Саме це є головним орієнтиром для держсекретаря Рубіо, спецпосланника Віткоффа, спецпредставника Келлога та інших посадовців, які проводять переговори в Парижі.

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За словами Брюс, американські чиновники полетіли у Париж "із чіткою мотивацією знайти шлях до припинення російсько-української війни, щоб зупинити кровопролиття". Цей візит включає зустрічі з європейськими партнерами та спрямований на просування спільних інтересів і відновлення стабільності в регіоні.

Мирні переговори - останні новини

17 квітня в Парижі відбулася зустріч французького президента Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони говорили про Україну, митні тарифи та Близький Схід.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн-учасниць "коаліції охочих". За його словами, відбулася дискусія щодо шляхів до повного припинення вогню та подальшого процесу досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Також стало відомо, що 17 квітня держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зазначається, що сторони говорили про війну в Україні - зокрема, про зустріч американської команди з представниками України та європейськими союзниками в Парижі.

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

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