На думку очільника ПЦУ, люди часто забувають про Бога і між добром і злом обирають зло.

На думку предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, війни відбуваються тому, що люди, будучи наділеними свободою, часто між добром і злом обирають зло і при цьому забувають про Бога. Про це Епіфаній сказав в інтерв’ю Апострофу TV.

"Ми, люди, завжди хочемо знайти причину десь: чому це Бог допустив? Але ми є вільні, тобто Господь дав нам свободу вибору. Ми обираємо між добром і злом. І, напевно, протягом цього часу ми дуже часто обирали зло. Тобто все залежить від волі людини", - пояснив Епіфаній.

За його словами, російський народ обрав на чолі таку людину, яка "спрямувала цю волю проти нас, проти народу, який хоче жити у свободі" і не прагне війни.

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"Ми обрали чітко наш вектор розвитку. Ми хочемо свободи, хочемо жити у правді, жити там, де панують справді європейські цінності (так, дещо ми не приймаємо), ми хочемо бути невід’ємною частиною європейської спільноти. І тому це від людей залежить", - впевнений митрополит.

Також Епіфаній не погодився з тим, що Росія позиціонує себе як захисник "традиційних цінностей".

"Росія позиціонує себе як захисник так званих традиційних цінностей, що їхня держава - це форпост цих цінностей. Але насправді ми бачимо інше: вони благословляють цю війну. А війна - це зло. Вони називають війну священною… Вселенський патріарх Варфоломій назвав цю війну диявольською, тому що війна не може бути священною. Війна приносить зло", - зазначив митрополит.

"Великоднє перемир’я" РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України з 18-ї години 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, ніби наказав на цей період зупинити всі бойові дії. У Кремлі зазначили, що очікують від України такого ж кроку.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію станом на 20 квітня 16:00, від початку доби загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами.

На думку керівника безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павла Лакійчука, оголосивши "великоднє перемир’я" на 30 годин, російський диктатор Володимир Путін потролив президента США Дональда Трампа, проте той не розуміє або не хоче розуміти цього тролінгу.

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