Існують ризики, що війна може перейти у напівзаморожений стан.

За наявних поставок західного озброєння війна з Росією може протривати ще щонайменше півроку.

Про це в інтерв’ю Obozrevatel заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Романенко звернув увагу, що у росіян все ще перевага в артилерії, а Захід не декларує поставку стільки ж озброєння, скільки було поставлено за перші 6 місяців повномасштабної війни.

Відео дня

"Щоб звільнити всю Україну – очевидно, що це переноситься на зиму та на весну, як вони кажуть – треба забезпечити постачання Україні вчетверо більше, ніж було до цього. За такого розкладу з поставками та забезпеченням ми розуміємо, що, провоювавши пів року, треба готуватися щонайменше до ще півріччя війни. Бо тут діють об'єктивні закони. Кількість може перерости в якість, але кількість не забезпечується", - вважає генерал.

Романенко припускає, що гостра фаза війни може перейти у напівзаморожений стан до зими, оскільки в обох сторін вичерпані сили дозволять вести тільки бої середньої інтенсивності.

"Тому що наступальні дії вимагають переваги у потенціалі, а не просто у кількості особового складу чи кількості техніки. Військовий потенціал – це сукупність факторів: яка саме техніка, скільки і як підготовлений особовий склад тощо. Перед початком вторгнення Росія мала 150-тисячне військо. І всі казали: про що тут говорити? У нас вдвічі більше особового складу. Але рахується не просто солдат до солдата, а те, яка техніка, наскільки вона сучасна, яка виучка тощо", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: