Корабель міг здійснювати глибоководні роботи, підіймати серйозні важкі елементи, які затонули, він брав участь в обслуговуванні підводних човнів.

Рятувальне судно "Комуна" Чорноморського флоту Російської Федерації було унікальним, він міг здійснювати глибоководні роботи, підіймати серйозні важкі елементи, які затонули. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України.

За його словами, це судно окупанти постійно переобладнували і модернізували. Він розповів, що судно було пошуково-рятувальним, його застосували у важливих операціях, зокрема, у підйомі елементів на місці, де затонув крейсер "Москва" ЧФ РФ.

"Це була важлива одиниця. Воно переобладнувалося впродовж всієї своєї історії. Це судно застосовувалося росіянами для того, щоб піднімати важливі елементи на місці загибелі крейсера "Москва". Чомусь зі всього складу судно-забезпечувального флоту було обрано саме це судно, що наголошує на його унікальності, незважаючи на його досить поважний вік", – сказав Плетенчук.

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У момент ураження судно "Комуна" перебувало в бухті Севастополя, оскільки, за словами Плетенчука, сили РФ "ховають" кораблі через небезпеку атак українських сил по російському флоту.

"Ворог до своєї тактики додав ще один елемент – вони тепер ховають бойові одиниці за суднами допоміжного флоту і саме це могло стати причиною ураження саме цієї одиниці. Вони там перебувають, тому що не можуть вийти на зовнішній рейд через небезпеку. Більше того, вони посилюють заходи щодо закриття бухт від зовнішній атак. Цю бухту захищає в якості ППО загальновідомий малий ракетний корабель "Циклон", який є носієм крилатих ракет, але досі їх не застосовував. "Панцир-С" стоїть у нього на борту", – розповів речник ВМС.

Операцію щодо ураження рятувального судна "Комуна" ЧФ РФ проводили Військово-морські Сили ЗСУ. Втім, подробиць про те, якими засобами атакували судно, за словами Плетенчука, Плетенчук, військові розкривати не можуть.

"Ми не можемо розкривати всіх технічних подробиць. Я можу лише підтвердити, що її проводили Військово-морські Сили", – заявив він.

Плетенчук наголосив, що унікальність саме цього корабля полягала у тому, що він міг здійснювати глибоководні роботи, підіймати серйозні важкі елементи, які затонули. Крім того, він брав участь в обслуговуванні підводних човнів.

"Якщо брати конкретно цю одиницю, її компенсувати в даних умовах неможливо", – сказав речник ВМС.

Ураження судна "Комуна" - деталі

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ 21 квітня вразили рятувальне судно російського флоту "Комуна" крилатою ракетою "Нептун". Це був найстаріший діючий військовий корабель у світі, що виконує завдання на передовій лінії.

Саме "Комуна" та її міні-підводний човен AS-28 після потоплення крейсера "Москва" допомогли витягти частини затонулого корабля і тіла екіпажу. Без "Комуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки. І якщо один із підводних човнів зазнає аварії і опуститься на морське дно, у рятувальників, які звикли діяти з "Комуни", не буде можливості дістатися до тих, хто вижив.

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