Український контрнаступ буде тривалою, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуть відбуватися у фазах різного темпу.

Звільнення Мелітополя не є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний коридор до Криму. Українські військові мають багато варіантів переривання критично важливих російських логістичних шляхів уздовж узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляється в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) у відповідь на нібито оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ України не досягне Мелітополя і відповідно своєї головної мети - перервати російський сухопутний міст до Криму.

"Передчасно робити оцінки щодо загального успіху поточних українських контрнаступальних операцій, які відбуваються на кількох напрямках просування до кількох різних очевидних цілей", - зазначають в ISW.

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Аналітики зазначають, що український контрнаступ буде тривалою, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуть відбуватися у фазах різного темпу. "Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій", - йдеться в повідомленні.

В ISW оцінюють українські контрнаступальні операції як такі, що значно погіршують оборону російських сил, і що загальна деградація лінії російської оборони створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно значущим в оперативному плані.

Експерти додають, що 18 серпня українські війська продовжували наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися далі в районі Роботиного на заході Запорізької області. Українські сили також досягли незначних успіхів на південь від Урожайного в районі кордону Донецько-Запорізької області.

"Нещодавнє просування України в районі Роботиного, імовірно, було тактично значущим, і ISW раніше оцінювало, що таке просування відображає значну деградацію російських сил, які захищають цей район", - йдеться в повідомленні.

Контрнаступ українських військ - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал із посиланням на джерела, мовляв розвідувальне співтовариство США припускає, що ЗСУ в ході нинішнього контрнаступу не досягнуть ключового південно-східного міста Мелітополя. Це нібито означатиме, що Київ не виконає основне завдання з перерізання сухопутного коридору Росії до Криму цього року.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, коментуючи цю статтю зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у багатьох джерелах з’являлися різні аналітичні оцінки того, як саме розвиватимуться події у війні, і по мірі динамічних змін умов на полі бою відбувалися численні зміни в подібній аналітиці. Салліван заявив, що США роблять усе, що можуть, аби підтримати Україну у контрнаступі.

В Україні ж статтю WP назвали "черговим вкидом", який міг спрацювати проти України. Радник міністра оборони України Олексій Копитько зауважив, що "з такою логікою до Мелітополя/Бердянська/Маріуполя не дійти від слова зовсім". Копитько додав, що цей матеріал є ще однією ілюстрацією, що "сприймати анонімні посилання на "розвідку", "джерела" тощо в медіа, які неодноразово помічені у спробах чинити нездоровий тиск, категорично не варто".

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