Найважливішими завданнями держави є збір доказової бази щодо військових злочинів РФ та гуманітарне розмінування житлових зон.

На звільнених територіях Харківщини вже почали працювати Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Національна поліція та ДСНС вже зараз працюють на Харківщині на звільнених територіях, у Балаклії та інших населених пунктах. У першу чергу, ми будемо спілкуватись з громадянами, встановлювати деякі події. Нашим основним завданням наразі є збір доказової бази щодо військових злочинів для подальшої передачі до міжнародних судів", - розповів Смірнов.

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За його словами, іншими важливими завданнями поліції та ДСНС є гуманітарне розмінування житлових зон та допомога постраждалим людям, які перебували в окупації.

Нагадаємо, у Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

Контрнаступ України розпочався наприкінці серпня. На нашій землі станом на 9 вересня вже ліквідували близько 51 900 супротивників.

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