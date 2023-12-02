В Україні проглядалися окремі операції проти ворога на деяких напрямках, стверджує генерал.

Згідно з математичними розрахунками, Збройні сили України не мали необхідної кількісної переваги, щоб проводити масштабні контрнаступальні дії.

Контрнаступ ЗСУ розпочався попри те, що наша держава не мала необхідної концентрації військ, розповів колишній очільник Генерального штабу, екс-головнокомандувач української армії генерал Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна", посилаючись на відомості попередніх математичних розрахунків.

"Попередні розрахунки, які провели, це математичні розрахунки, я не знаю, чому вони не були сприйняті. Вони взагалі не показували якогось потужного прогресу в наших діях в загальному замислі контрнаступальної операції. Не проглядалося і стратегічного замислу цієї операції", - сказав він.

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Співбесідник додав, що "проглядалися окремі операції на окремих напрямках". "Концентрації військ, відповідно, у нас не було (для масштабного контрнаступу, - Ред.). До тих всіх несприятливих умов, які я назвав, не було і чисельної переваги. А якщо вона і була, то незначна - десь 1:1, 1,2:1 на нашу користь", - підкреслив Муженко.

За словами генерала, це не та перевага, яка має бути під час проведення таких наступальних операцій. "І мене здивувало в статті генерала Залужного (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, - Ред.), що він посилається на якісь розрахунки, які надали партнери, за якими українські війська повинні були вже три-чотири рази зайти в Крим і повернутись назад", - підкреслив екс-очільник Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини про контрнаступ, які варто знати

10 червня поточного року президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ України 2023 розпочався. Згодом стало відомо про звільнення низки населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. На думку Віктора Муженка, під час контрнаступу наші захисники з захисниці домоглися того, чого не змогла б зробити жодна з армій світу.

На початку листопада український лідер сказав, що для прискорення контрнаступальних дій нашій армії необхідна більша кількість систем протиповітряної оборони.

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