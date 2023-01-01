Ще близько 200 загарбників отримали поранення.

В останній день 2022 року українські воїни потужно розгромили окупантів на Бахмутському напрямку. Всього за добу сталося 23 зіткнення.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, 31 грудня ЗСУ "задвохсотили" понад 170 окупантів. Ще близько 200 росіян отримали поранення.

"Вони не змогли прорвати нашу оборону вкотре, не змогли досягти жодних проміжних цілей... Вони змушені продовжувати цей конвеєр смерті, постійно доставляючи на передній край мобілізованих, колишніх в'язнів і ПВК різного штибу", - заявив Череватий.

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Втім, він наголосив, що мобілізаційного ресурсу та старого озброєння у Росії ще достатньо для продовження цієї тактики.

Бої за Бахмут

Росіяни вже кілька місяців намагаються взяти Бахмут, але до Нового року вони не змогли цього зробити. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер". Пригожин кидає своїх найманців "на м'ясо". Поле бою вкрите тілами загарбників.

Аналітики ISW впевнені, що сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені. Події можуть наближатися до кульмінації.

У ЗСУ підтвердили, що окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

Попри те, що Росія не визнає колосальні втрати на війні, очільник ПВК "Вагнер" раптово засвітився на "складі" трупів вбитих "вагнерівців". На деяких кадрах він позує на тлі куп з тілами.

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