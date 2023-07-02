Військові наголошують, що увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищеною.

Російські окупаційні війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Один надводний носій ворог замінив на два підводних.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що сумарний залп "Калібрів" становить 8 ракет. Також зазначається, що в Чорному морі тримається штормова погода.

"З урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена. Не нехтуйте власною безпекою, не піддавайтеся паніці, але будьте уважні і свідомі!" – наголосили в ОК "Південь".

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Ракетні удари РФ по Україні

Протягом червня 2023 року РФ здійснила 193 пуски ракет різної номенклатури по Україні. Удари ракетами Х-22 почастішали втричі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко віздначив високий відсоток збиття ворожих ракет українськими силами ППО.

При цьому останнім часом російські окупаційні війська не завдають масованих ракетних ударів по Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог може накопичувати ракети для більш підступних намірів. Водночас спостерігається активність тактичної авіації противника.

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