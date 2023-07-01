РФ, імовірно, оговтується після подій на внутрішньополітичній арені, зазначили у Повітряних силах української армії.

Росія наразі не завдає масових ударів по Україні, оскільки може накопичувати ракети для більш підступних намірів.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону. "Вочевидь, ворог щось припасає, накопичує для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що в них зараз у голові після тих подій, які відбулися у РФ", - сказав він.

За словами Ігната, Росія, ймовірно, наразі оговтується після подій на внутрішньополітичній арені, зокрема, невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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При цьому, він зазначив, що російська авіація продовжує атакувати Україну. "Активність тактичної авіації є завжди на фронті. Жодного дня я не пам'ятаю за кілька місяців, щоб не працювали керованими авіабомбами", - додав речник Повітряних сил.

Війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, опублікованими 1 липня, упродовж минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів по території України, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Унаслідок ракетного удару окупантів крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі у Сергіївці Донецької області 2 цивільні людини загинули і 6 - поранено, школа повністю зруйнована.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та один - по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби, зокрема, уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів та 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях.

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