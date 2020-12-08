Російські найманці заблокували пропуск на п’яти контрольно-пропускних пунктах – «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка». Громадяни лінію розмежування не перетинали.
Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
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Водночас усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил працюють, за рішенням командувача, щоденно з 8:00 до 16:00.
Фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух дорожнім коридором до КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, інформують у штабі.
Зокрема, 7 грудня 523 особи перейшли КПВВ «Станиця Луганська» в бік ОРЛО, а понад тисяча пройшли контрольовану територію.
У штабі також зауважують, що окупанти на один день – 7 грудня – розблокували перетин лінії розмежування навпроти КПВВ «Новотроїцьке», де 84 громадянина і 19 автомобілів рушили в бік окупованого Донбасу.
Чому не працюють КПВВ на Донбасі
- З 10 листопада Україна відновила пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.
- В Донецькій області функціонують КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», та «Майорське», на Луганщині - КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».
- Втім, російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування. Громадян повертають на підконтрольну Україні територію.
- Представник МЗС РФ Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.
- Водночас, в Європі закликали Росію змусити бойовиків відкрити КПВВ у Щасті й Золотому. В заяві Франції та Німеччини підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.
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