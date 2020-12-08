Окупанти на один день розблокували перетин лінії розмежування навпроти КПВВ «Новотроїцьке».

Російські найманці заблокували пропуск на п’яти контрольно-пропускних пунктах – «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка». Громадяни лінію розмежування не перетинали.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Читайте такожБойовики за добу чотири рази порушили перемир'я - ЗСУ на обстріли не відповідали

Водночас усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил працюють, за рішенням командувача, щоденно з 8:00 до 16:00.

Фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух дорожнім коридором до КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, інформують у штабі.

Зокрема, 7 грудня 523 особи перейшли КПВВ «Станиця Луганська» в бік ОРЛО, а понад тисяча пройшли контрольовану територію.

У штабі також зауважують, що окупанти на один день – 7 грудня – розблокували перетин лінії розмежування навпроти КПВВ «Новотроїцьке», де 84 громадянина і 19 автомобілів рушили в бік окупованого Донбасу.

Чому не працюють КПВВ на Донбасі

З 10 листопада Україна відновила пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

В Донецькій області функціонують КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», та «Майорське», на Луганщині - КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Втім, російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування. Громадян повертають на підконтрольну Україні територію.

Представник МЗС РФ Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Водночас, в Європі закликали Росію змусити бойовиків відкрити КПВВ у Щасті й Золотому. В заяві Франції та Німеччини підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН