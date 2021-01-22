Українська делегація наголошує, що у російської сторони не залишилося формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ «Щастя» та «Золоте».

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що в ОБСЄ не розуміють, чому збройні формування Російської Федерації блокують відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області.

Як повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Зокрема, нагадується, що 20 січня нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала КПВВ у Золотому.

«Представники ОБСЄ зазначили, що вони не розуміють, чому робота КПВВ досі блокується з боку збройних формувань РФ та підконтрольних РФ окупаційних режимів. Українська делегація підкреслює, що у російської сторони не залишилося формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ «Щастя» та «Золоте», - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що у ході відеоконференції російській стороні нагадали чіткі рамки щодо порядку та практики проведення консультацій.

«Зокрема, уповноваженими представниками в ТКГ є лише ті особи, що призначені главами держав-сторін конфлікту України та РФ (Леонід Кравчук та Борис Гризлов), інші члени офіційних делегацій обох держав і уповноважені представники ОБСЄ. Решта осіб можуть брати участь тільки в якості консультантів та експертів з окремих питань, не більше», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко