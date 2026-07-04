Паливна криза загострилась: Генштаб розкрив, скільки російської нафтопереробки мінуснули

В Силах оборони розповіли про наслідки ударів українських дронів по нафтових потужностях "країни-бензоколонки".

Завдяки атакам українських безпілотників виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Більше того, ситуація для росіян ускладнюється тим, що терміни ремонтів уражених об’єктів постійно переносять через неможливість отримати потрібні запчастини та обладнання.

Тільки протягом останнього місяця Сили оборони успішно уразили 8 нафтопереробних заводів. Внаслідок цього Росія змушена була значно скоротити видобуток нафти, а всередині країни розпочалася масштабна паливна криза, яка за оцінками західних аналітиків, може стати найбільшою в історії.

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Крім нафтопереробних заводів Сили оборони також ліквідували або критично пошкодили понад 60 резервуарів. З них 58% містили нафтопродукти, а 42% – сиру нафту. Сумарні збитки нафтової галузі Росії з серпня 2025 року сягнули $13,5 млрд.

Паливна криза в Росії – останні новини

Дефіцит пального в "країні-бензоколонці" змушує Кремль активно купувати його за кордоном. Зокрема, Білорусь останнім часом вже збільшила постачання до Росії бензину залізницею майже втричі.

А нещодавно Москва почала імпортувати бензин морем з Індії. Звідти вже відправили в Росію щонайменше 60 тис. тонн бензину.

Авіаційне пальне Росія готується імпортувати з Японії. У першій половині липня з японського міста Тіба планують відвантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного пального. Спочатку вантаж буде доставлено до Південної Кореї, а вже звідти – до Росії через мережу трейдерів.

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