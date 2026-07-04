Яким буде iPhone Air 2: розкрито дизайн та особливості ультратонкого смартфона

iPhone Air 2 працюватиме швидше й довше, ніж оригінальний смартфон, а також отримає вдосконалену камеру.

Інсайдер та автор каналу fpt Джон Проссер опублікував інформацію та якісні рендери ультратонкого смартфона iPhone Air 2, який має вийти навесні 2027 року.

Найпомітніша візуальна зміна, за даними Проссера, – оновлена основна камера, що складається з двох 48-мегапіксельних модулів. До основної камери додасться 48-Мп надширококутний сенсор, що має помітно покращити можливості зйомки порівняно з iPhone Air першого покоління.

Ще одним важливим нововведенням стане використання процесора A20 Pro замість звичайного A20, про що раніше ходили чутки. Він має значно покращити автономність тонкого iPhone та забезпечить флагманську продуктивність без обмежень порівняно з дорожчими моделями лінійки.

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Також повідомляється, що смартфон збереже титановий корпус, як і його попередник. Крім того, новинка може отримати нову технологію упаковки чипів WMCM, за якої оперативна пам'ять інтегрована безпосередньо в кристал процесора. Таке рішення потенційно покращить відведення тепла та дозволить зберегти високу продуктивність навіть у дуже тонкому корпусі.

За інформацією інсайдера, Apple може перейменувати iPhone Air 2 в "просто iPhone", щоб спростити серію до трьох моделей – iPhone, iPhone Pro та iPhone Ultra, особливо з огляду на не надто успішні продажі iPhone Air.

До цього Проссер поділився такими ж рендерами ювілейного iPhone 20, який вийде восени 2027 року. Його головна особливість – дисплей, який займає всю передню панель без жодних перерв: ні "чубчика", ні "острівця", ні навіть мінімальних отворів під камеру.

Презентація iPhone 18 Pro та 18 Pro Max відбудеться 9 вересня разом з iPhone Ultra – першим складаним смартфоном Apple. А ось базовий iPhone 18 у вересні не покажуть – він "переїхав" на весну 2027 року разом з iPhone Air 2.

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