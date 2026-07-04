'Яхта Путіна' за понад $130 млн терміново тікає до Арктики, - The Telegraph

Яхта Graceful прямує до Мурманська під охороною російських військових кораблів після серії успішних ударів українських безпілотників.

Суперяхта Graceful, яку західні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним, залишає європейські води та прямує до російського Мурманська. За даними The Telegraph, судно рухається під посиленою охороною російських військових кораблів на тлі побоювань нових атак українських далекобійних безпілотників.

Видання з посиланням на дані морської розвідки та супутникові знімки повідомляє, що 82-метрова яхта проходить уздовж узбережжя Норвегії, а її маршрут перебуває під спостереженням країн НАТО.

Судно супроводжують великий протичовновий корабель "Сєвєроморськ" та патрульно-рятувальне судно "Воєвода". При цьому палубу яхти закрили спеціальними антидроновими сітками.

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Джерело в НАТО повідомило виданню, що під час проходження Балтійським морем конвой контролювали військово-морські сили Німеччини та Данії.

Згідно з документами уряду США, Путін неодноразово користувався Graceful, зокрема під час подорожі Чорним морем у 2021 році разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну яхту вивели з німецької верфі до Калінінграда, а згодом США включили судно до санкційного списку. Після цього його, за даними ЗМІ, перейменували на "Косатку".

Українські удари змусили Кремль посилити заходи безпеки

The Telegraph пов'язує переміщення яхти з нещодавніми ударами українських безпілотників по російських військово-морських об'єктах.

Минулого тижня українські далекобійні дрони атакували базу Кронштадт у Фінській затоці, де, за повідомленнями, було пошкоджено корвет "Бойкий". Супутникові знімки також свідчать про значне скорочення кількості кораблів у гавані після атак.

Колишній аташе Великої Британії з питань оборони в Москві Джон Форман вважає, що Кремль прагне максимально убезпечити дорогі активи:

"Вони не хочуть ризикувати. Відводять його подалі від українців після того, як ті розгромили Кронштадт".

Військово-морська експертка Емма Солсбері також вважає, що супровід яхти бойовими кораблями свідчить про небажання Кремля допустити будь-який інцидент із судном. Вартість яхти оцінюють у понад 130 млн доларів.

Путін посилює власну охорону

За даними видання, останнім часом російський президент значно посилив заходи безпеки навколо себе.

Зокрема, було збільшено чисельність Федеральної служби охорони, яка відповідає за безпеку Путіна та членів його родини. Працівникам, які мають безпосередній доступ до глави Кремля, заборонено користуватися пристроями з доступом до інтернету, а в місцях проживання персоналу встановлено системи спостереження.

Крім того, як зазначає The Telegraph із посиланням на розслідування "Радіо Свобода", резиденцію Путіна на озері Валдай оточили численні вежі із зенітними комплексами "Панцир".

Видання також зазначає, що Graceful стала вже другою яхтою, яку пов'язують із Путіним і яка залишає європейський напрямок. Раніше до турецького Бодрума вирушила інша розкішна яхта – Victoria, яку журналісти також пов'язують із найближчим оточенням російського правителя.

Яхти Путіна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Путіна могла з’явитися "‎секретна яхта"‎, яка маскується під ‎звичайне‎ судно. Йдеться про рятувальне судно "Воєвода", яке може мати подвійне призначення.

Офіційно "Воєвода" призначена для проведення та підтримки широкого спектру морських рятувальних операцій, у тому числі за межами Балтійського моря. Судно може транспортувати, розгортати та постачати пошуково-рятувальне обладнання, включаючи малі човни.

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