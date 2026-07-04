Apple призупинила розробку пристрою, який мав 'змінити світ'

Хоча Apple офіційно ніколи не підтверджувала розробку AirPods Pro з камерами, чутки про такий пристрій поширюються ще з 2024 року.

Apple призупинила розробку одного з найамбітніших гаджетів, який всередині компанії називали "таким, що здатний змінити світ". Про це повідомляє Wccftech з посиланням на інсайдерів.

Йдеться про навушники AirPods Pro із вбудованою камерою. Розробка пристрою тривала близько чотирьох років, а їх випуск раніше очікувався навесні 2026 року. Однак терміни були перенесені через відставання компанії в технологіях штучного інтелекту – необхідне програмне забезпечення для новинки просто не готове.

За задумом, в ніжки навушників хотіли вбудувати компактні камери, які б сканували все навколо й передавали дані про навколишнє оточення Siri. Користувач міг би прямо на ходу запитувати у Siri, що це за предмети перед ним, отримувати докладні покрокові підказки під час навігації та контекстні нагадування.

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Крім того, ця технологія мала допомогти людям із порушенням зору, виявляючи перешкоди на їхньому шляху. А щоб ніхто не хвилювався щодо стеження, Apple планувала оснастити пристрій світлодіодним індикатором – він би загорявся, коли камера працює.

Згідно з джерелом, ще навесні навушники AirPods Pro з камерами були майже готові до запуску у виробництво, а топ-менеджер Apple Джон Тернус обіцяв підлеглим, що цей пристрій здатний змінити світ. Поки що невідомо, чи зможе Apple найближчим часом розробити достатньо просунутий штучний інтелект, придатний для цих навушників.

Раніше Bloomberg дізнався, що Apple представить одразу шість нових iPhone у 2027 році. Очікуються базова модель iPhone 18, друге покоління iPhone Air та спеціальна модель iPhone, присвячена 20-річчю серії.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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