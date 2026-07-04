Бійки за бензин і не тільки: CNN показав, що відбувається на російських АЗС (відео)

Бензин став найдорожчим парфюмом для жителів "країни-бензоколонки".

Росіяни на заправках кричать одне на іншого та влаштовують бійки за бензин. Це стає доволі звичним явищем, оскільки наростаючі українські дронові удари посилюють паливну кризу в Росії, кажуть в своєму відеоогляді журналісти CNN.

За даними видання, тільки на офіційному рівні 50 регіонів федерації повідомляють про дефіцит пального – це набагато більше половини країни. Неофіційно – пального бракує в Росії всюди.

Так, наприклад, в Краснодарі двоє жінок атакували чоловіка за те, що він на АЗС намагався заправити пальне в каністру. У більшості регіонів РФ це заборонено.

Росіяни знімають відео, де пропонують влаштовувати побачення на заправках і разом чекати, поки приїде бензовоз з топливом, або взагалі проводити пікніки біля АЗС.

Мешканці РФ глузують самі з себе, проте ознак серйозних заворушень поки не спостерігається. Росіяни покірно штовхають автівки з порожніми баками в сторону найближчих заправок, де є пальне, навіть в столичній Москві.

Високі ціни на пальне неодмінно викличуть стрибок інфляції в Росії. Тим часом кремлівський диктатор Путін називає українську дронову кампанію проти місцевих НПЗ "інформаційною операцію з метою породити в росіянах невпевненість в собі, а ще краще – довести до розколу суспільство".

Поки впевнено можна констатувати, що черги на російських АЗС побили рекорд довжини в 5 кілометрів. Щонайменше 900 автомобілів було помічено в очікуванні пального на автомагістралі в Сибіру – тривалість очікування складає до 36 годин, підрахували журналісти The Telegraph.

Економіка Росії – головні новини

Через втрату значної частини власної переробки Москва вимушена виштовхувати нафту за кордон, тож її експорт з Росії сягає рекордних позначок. При цьому ціни на нафту після розблокування Ормузької протоки обвалилися, тож ні про які надприбутки Кремля мова вже не йде.

Росія наразі виробляє лише 85 000 тонн бензину на день, тоді як літній попит сягає 110 000 тонн. Аналітики, втім, попереджають: немає підстав думати, що економіка Росії не витримає, або що маси повстануть. Водночас Москва навряд чи зможе продовжувати війну з її нинішньою інтенсивністю більше року.

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