У Польщі відреагували на інформацію про можливий напад РФ

Туск припустив, що найближчі місяці можуть виявитися "критичними".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готується до "різних" сценаріїв на тлі дедалі активніших дискусій щодо можливої провокації з боку Росії. Про це повідомляє BBC News.

Він припустив, що найближчі місяці можуть виявитися "критичними".

"Не хочу нікого лякати, але найближчі місяці можуть бути справді критичними, зокрема й через мінливий характер війни. Ця стурбованість особливо сильно відчувається в країнах Балтії", - сказав Туск.

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За його словами, Польща не буде боятися.

"Ми готуємося до різних ситуацій, але ігнорувати їх не можемо. Ми обізнані про загрози, зокрема й завдяки інформації від наших союзників", - додав він.

Видання нагадало, що Польща не вперше порушує питання про можливий напад з боку Росії. У квітні Туск припустив, що Росія може напасти на одну зі східноєвропейських країн НАТО "протягом кількох місяців". Наприкінці червня віце-прем’єр Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає провокації з боку Москви, яка дасть їй привід для нападу на країну НАТО.

Загроза для Польщі з боку РФ

Раніше польське видання Onet з посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, повідомило, що США кілька разів попереджали Варшаву про змову з метою нападу на Польщу.

Плани такого гіпотетичного нападу, про які також повідомило британське видання Telegraph, можуть передбачати ракетні або дронові удари чи наземний напад на одну з країн НАТО.

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