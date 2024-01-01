В уряді Норвегії вважають, що підтримка України важлива для безпеки не лише їхньої країни, а й усієї Європи.

Норвегія вирішила дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонної промисловості Україні. Про це повідомляється на сайті уряду скандинавської країни.

Зазначається, що загарбницька війна Росії загрожує Україні як державі та нації. Так, лише через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уряд Норвегії вирішив передати Україні зброю та оборонну продукцію. Відтоді уряд надав низку пожертвувань відповідно до потреб України.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася в результаті агресивної війни Росії, вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні планувати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов’язаної з обороною продукції норвезької оборонної промисловості в Україну", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Також у повідомленні підкреслюється, що норвезька військова підтримка України є частиною широких міжнародних зусиль союзників і країн-партнерів і була організована відповідно до чотирьох основних механізмів:

Пожертвування з власних запасів

Пожертви, отримані через механізми міжнародного співробітництва та фінансування

Пожертви, отримані безпосередньо від оборонної промисловості

Підготовка українських кадрів

"Ця зміна означає, що ми разом із нашими союзниками захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони та безпеки Норвегії. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації політики безпеки", — наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Допомога Норвегії Україні

У грудні стало відомо, що Норвегія надасть Україні $1,8 мільярда допомоги. За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, з-поміж іншого, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія та Норвегія створили "морську коаліцію" для підтримки України. Вона надаватиме довготривалу підтримку Україні - зокрема, навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки у Чорному морі.

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