Також окупанти обстріляли промзону.

Ввечері у вівторок, 20 лютого 2024 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Донецьку область. Під ворожим вогнем опинився Краматорськ.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, два вибухи пролунали біля 20:00. Росіяни поцілили у промзону та житлову забудову.

"Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Вкотре звертаюся до всіх жителів області: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!" – написав він.

Відео дня

Удари РФ по Україні - останні новини

Вранці 20 лютого на Сумщині у прикордонній Новослобідській сільській громаді Конотопського району російський дрон вдарив по приватному житловому будинку. Внаслідок атаки загинула родина із п’яти осіб. Будинок було зруйновано вщент.

17 лютого росіяни вдарили по Донеччині. Ворог обстріляв школу у Словʼянську та приватний сектор у Краматорську. Внаслідок російського удару у Словʼянську загинула людина. У Краматорську жертвами атаки стали троє людей, зокрема 23-річний хлопець.

Вас також можуть зацікавити новини: