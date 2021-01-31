Кравчук розповів, чому на переговорах щодо Донбасу складно домовитися.

За словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, ситуація на Донбасі загострилася.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24". Як зазначив Кравчук, на "форумі" в Донецьку за участю російських пропагандистів прозвучали тези "матінко-Росіє, забери нас до себе".Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції, двоє бійців поранені

"Ті люди, які представляють ОРДЛО на нашому засіданні ТКГ, такого не говорять. Вони говорять про те, що Україні потрібно виконувати Мінські домовленості, що потрібно виконувати Нормандські угоди, а про себе вони мовчать. Тобто вони не говорять, що йдеться про якесь російське державне утворення, як було сказано на цьому пропагандистському шоу", - сказав він.

Кравчук розповів, чому на переговорах щодо Донбасу складно домовитися.

"У нас з'явиться питання на наступному засіданні: а кого вони представляють? Росія сьогодні скаже одне, завтра інше, ми вже звикли до такої політики, а мова йде про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь в ТКГ, на таких же позиціях, як їхній ватажок і пропагандисти з Росії, чи ні? А якщо у них інша думка - то чия?",- сказав він.

Кравчук також зазначив, що у разі, якщо представники ОРДЛО підтвердять позиції, озвучені російськими пропагандистами на "форумі", він звернеться до співголови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау для того, щоб порядок денний був кардинально змінений.

Пропагандистський "форум" у Донецьку

Росія відправила своїх пропагандистів на "форум" в Донецьку, а МЗС України вже ініціювало для них заборону на в'їзд в країну.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини "Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.

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Автор: Ольга Робейко